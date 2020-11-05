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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت محافظة قلقيلية، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، اليوم الخميس، بين المخالطين، لافتة إلى أن من بينها، ثلاث إصابات بمدينة قلقيلية، وخمس حالات في جيوس، وإصابتان في عزون، وإصابة في كل من حجة وجيت وعزون عتمة.



وأشارت المحافظة في تصريح نشرته على صفحتها في موقع (فيسبوك)، إلى أن هناك خمس حالات تعافٍ، كانت مصابة بالفيروس، منوهة في الوقت ذاته إلى أن مجموع الإصابات النشطة حتى اليوم الخميس، بلغ 85 إصابة نشطة.



وأوضحت، أنه منذ بداية الجائحة، بلغ عدد الإصابات بالمحافظة 2012 إصابة، وعدد الوفيات 22 حالة، وحالات التعافي 1905 حالات.