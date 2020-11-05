شؤون فلسطينية

الديمقراطية: رابين رجل حروب عدوانية أورث مشروعه اليميني للفاشي نتنياهو

الديمقراطية: رابين رجل حروب عدوانية أورث مشروعه اليميني للفاشي نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بياناً اليوم الخميس في 5/11/2020 بمناسبة ذكرى اغتيال اسحق رابين، رئيس حكومة إسرائيل الأسبق، مؤكدة على أنه قضى حياته رجل حروب عدوانية ضد شعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، وضد الشعوب العربية التي استهدفتها الأعمال والحروب العدوانية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وأن رابين، وإن خلع بدلته العسكرية، إلا أنه بقي رجل حروب عدوانية، تستهدف قضية شعبنا.

وقالت الجبهة: "لقد أسس رابين في تطبيقه لاتفاق أوسلو، الهابط بنصوصه وشروطه عن الحد الأدنى للحقوق الوطنية لشعبنا، سياسة تقوم على مبدأ "لا نصوص ولا تواريخ مقدسة"، تلتزم بها إسرائيل في أية اتفاقيات، وأن المعيار الوحيد الذي يلزمها هو مصالحها الأمنية والسياسية".

وأسس رابين لحل يقوم على رفض الانسحاب من القدس المحتلة، ورفض قيام الدولة الفلسطينية، قيام ورفض الاعتراف بخطوط الرابع من حزيران/ يونيو أساساً للحل، ورفض تفكيك المستوطنات، والتأكيد بالمقابل شرعية وقانونية، ورفض الاعتراف بحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948، وبالتالي هو من أسس لبرنامج يميني فاشي، يدعي السلام المزعوم، في الوقت الذي ظل فيه يقرع طبول الحرب، مهدداً الدول العربية المجاورة بقوة إسرائيل المدعومة بلا حدود من
الولايات المتحدة.

وأعربت الجبهة عن دهشتها الشديدة من بعض الاعلام العربي الذي يحاول أن يقدم رابين رجل سلام، متجاهلاً سياساته العدوانية ومشروعه التصفوي للقضية الفلسطينية، مضيفة أنه حاول بعض العرب تصوير رابين رجل سلام يحاول تيار التطبيع والشراكة في بعض العواصم العربية إعادة تقديم بنيامين نتنياهو، باعتباره هو الآخر رجل سلام، في الوقت الذي يصفه، حتى شركاؤه، بأنه قاتل، وبأن يديه ملطختان بالدماء العربية، وبأنه يتبع سياسة فاشية لا تقيم أي وزن للقوانين الشرعية وقراراتها.

وختمت الجبهة، أن السلام الحقيقي، الذي تنتظره منطقتنا العربية، وينتظره العالم معها، هو السلام الذي تكون قاعدته فوز شعبنا بحقوقه الوطنية والقومية المشروعة كاملة، في تقرير المصير بما في ذلك حق المساواة في المواطنة، والحقوق القومية لأهلنا في الـ 48، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران/ يونيو 67، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948.

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