نابلس: الحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بتهمة التحريض على القتل



جاء هذا الحكم، استناداً إلى البينات والمرافعات، التي قدمها وكيل النيابة العامة، الأستاذ معالي موسى، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة، بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.





رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة بداية نابلس، برئاسة القاضي قاسم ذياب، حكماً بإدانة المتهم (ع، ا) بتهمة التحريض على القتل سنداً للمادة 80/1 بدلالة المادة 326 و81 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات.