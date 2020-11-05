المحكمة العسكرية بغزة تُمهل مُتهمين 10 أيام لتسليم نفسيهما

رام الله - دنيا الوطنأمهلت المحكمة العسكرية الدائمة، التابعة لهيئة القضاء العسكري في قطاع غزة، المتهم محمود سعيد أحمد النحال، هوية رقم (803415215) والمتهم نعمات سامي زعرب، هوية رقم (802012351) عشرة أيام من تاريخ يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر الجاري، لتسليم نفسيهما للقضاء العسكري.ووفق موقع وزارة الداخلية الإلكتروني، فقد شددت المحكمة على أنه في حال عدم تسليم نفسيهما للعدالة، يعتبران فاريَّن من وجه العدالة، وسيُحاكمان غيابياً، مضيفةً "على كل من يعلم بمحل وجودهما أن يخبر عنهما، وكل من لا يبلغ عنهما متستراً على مجرمين فارين من وجه العدالة".