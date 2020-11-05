هولندا: إعدام 200 ألف دجاجة بعد اكتشاف بؤرة لإنفلونزا الطيور

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رام الله - دنيا الوطن

أمرت وزارة الزراعة الهولندية، اليوم الخميس، بإعدام 200 ألف دجاجة، بعد اكتشاف بؤرة لإنفلونزا الطيور في مزرعة ببلدة بويفليك بشرق البلاد.



وتعد عملية الإعدام هذه، الثانية في البلاد خلال شهر بعد اكتشاف مرض (H5N8) لأول مرة في الطيور البرية، كما صدرت أوامر لمزارعي الدواجن الهولنديين بإبقاء الطيور بالداخل حتى إشعار آخر لمنع انتقال العدوى، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



تعتبر مخاطر المرض على البشر منخفضة، لكن منظمة الصحة العالمية، تقول إنه ينتشر بين الطيور المهاجرة التي تنقله بعد ذلك إلى الطيور الداجنة.



وكانت بريطانيا، أمرت يوم الاثنين بإعدام 13 ألف طائر بمزرعة في فرودشام، شيشاير، بعد اكتشاف حالات هناك.