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شاهد: السودان يُقيم أول عروض أزياء للجنسين بعد الإطاحة بالبشير

شاهد: السودان يُقيم أول عروض أزياء للجنسين بعد الإطاحة بالبشير
رام الله - دنيا الوطن
في خطوة لم يكن من الممكن تصورها في عهد الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، نظم المصممون السودانيون سلسلة من عروض الأزياء المختلطة بين الجنسين؛ لتقديم خطوطهم الجديدة.

وشهدت العروض في الفنادق الفاخرة بالخرطوم، عارضات أزياء من الإناث والذكور، يتجولن معاً لأول مرة منذ ما قبل استيلاء البشير على السلطة، قبل أكثر من ثلاثة عقود، وفق موقع (arabnews).

قال المصمم السوداني خالد اونسا، لوكالة (فرانس برس): "في الماضي كان من الصعب جداً تنظيم عرض كهذا، لم يكن المرء يحلم بالحصول على موافقة السلطات عليه"، مضيفاً: "اعتدنا أن نواجه القمع، ولكننا الآن محكومون بنظام يضمن الحريات العامة".

وحكم البشير، وهو جنرال تولى السلطة في انقلاب عام 1989، السودان بقبضة من حديد حتى الإطاحة به في انقلاب قصر في نيسان/ أبريل من العام الماضي بعد شهور من الاحتجاجات الجماهيرية في الشوارع.

بدأت الحكومة الانتقالية التي تم تشكيلها بعد الإطاحة به في تفكيك إرثه، وألغت قوانين النظام العام في السودان لعام 1996 التي كانت تسمح لرجال الشرطة باتخاذ إجراءات ضد من يرتدون ملابس "غير محتشمة".

وقالت المصممة، نرمين عوض شريف، التي نظمت أحد العروض: إنه لم تكن هناك معارضة كبيرة لمثل هذه الأحداث بين الناس، وقالت "ما نقدمه هو ملابس يقبلها الجميع". "لا أعتقد أن أحداً في المجتمع السوداني سيعترض عليهم".

قالت عارضة الأزياء برزة مصطفى: إن العرض كان فرصة لتقديم الموضة للشعب السوداني، والسودان إلى عالم الموضة، وأضافت "نريد أن نقدم للعالم ثقافتنا"، وفي السابق، "لم يفهم الناس فكرة عرض الأزياء، ولكن الآن يمكننا أن نرى الجمهور يشاهد ويتفاعل".

الجدير بالذكر، قبل عقد من الزمان، كان برزة، قد حضرت عرض أزياء في السودان، انتهى بمنظمين وعارضات أزياء خلف القضبان، وقالت: "حتى إن البعض تعرض للجلد". ويعتقد المصمم حسام محمد أحمد، أن العروض دليل على روح التغيير في السودان. وقال "يمكنني الآن أن أظهر للناس تصاميمي. كان ذلك مستحيلاً من قبل".

واختتمت هذه الفعالية لعروض الأزياء، بكلمة للمصمم ماهد محمد، الذي حضر أحد العروض مع شقيقاته الثلاث، عرض بفخر مقاطع فيديو قصيرة التقطها بهاتفه المحمول. وقال "هذا هو السودان بكامل حريته".

 

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