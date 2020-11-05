شؤون فلسطينية

تقرير: شهيدان و1854 انتهاكًا للاحتلال بالضفة والقدس خلال أكتوبر

تقرير: شهيدان و1854 انتهاكًا للاحتلال بالضفة والقدس خلال أكتوبر
رام الله - دنيا الوطن
رصد التقرير الدوري، الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة، ارتكاب قوات الاحتلال (1854) انتهاكاً بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ووثق التقرير استشهاد مواطنين اثنين، وجرح (154) آخرين بنيران قوات الاحتلال، التي اعتقلت (384) مواطنًا، وهدمت (16) منزلًا.

ورصد التقرير (28) اعتداء على دور العبادة والمقدسات، وبلغ عدد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى (1057) مستوطناً، بحماية قوات الاحتلال.

 كما وأبعدت قوات الاحتلال (14) مواطنا عن أماكن سكنهم وعن المسجد الأقصى، بينهم نائب مدير عام الأوقاف الشيخ ناجح بكيرات، وموظف في دائرة الأوقاف الإسلامية، وحراس في المسجد.

وبلغ عدد المعتقلين (384) معتقلاً، وعدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس (356) اقتحاماً، وعدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة (388) حاجزاً، وفق التقرير.

وصعدت قوات الاحتلال من عمليات مداهمة المنازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها، حيث طالت (159) منزلاً، مقابل (94) منزلاً تمت مداهمتها الشهر السابق.

وهدمت قوات الاحتلال (16) منزلًا منها (9) منازل بالقدس، فضلاً عن عشرات المنازل التي أخطر أهلها بالهدم، وبلغ عدد الممتلكات المدمرة من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها (32) منشأة، فيما بلغ عدد الممتلكات المصادرة (20) تنوعت بين مصادرة معدات ومركبات وآليات ومواد بناء وخيام.

وأحصى التقرير (71) اعتداء ارتكبها المستوطنون، و(27) نشاطًا استيطانيًا، تنوعت ما بين مصادرة وتجريف أراضي وشق طرق والمصادقة على بناء وحدات استيطانية.

وفي موسم قطف الزيتون، انتشر المستوطنون في أرجاء الضفة والقدس، للتخريب على المزارعين، والاعتداء عليهم، وسرقة محصولهم، فضلاً عن قطع الطرق المؤدية للأراضي المزروعة، واقتلاع الأشجار المثمرة منها.

وتعتبر مناطق القدس والخليل وبيت لحم، الأكثر تعرضاً للانتهاكات الإسرائيلية بواقع (360، 285، 234) انتهاكاً على التوالي.

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