أوقاف بيت لحم تُغلق مسجدًا عقب اكتشاف إصابات (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت مديرية الأوقاف والشؤون الدينية، ببيت لحم، صباح يوم الخميس، قرارًا بإغلاق مسجد، إثر اكتشاف إصاباتٍ بفيروس (كورونا).



وأفادت، بأنها قررت إغلاق مسجد صلاح الدين في منطقة شارع الصف وسط بيت لحم، حتى فجر الاثنين المقبل، بسبب إصابات بفيروس (كورونا) بين المصلين.



وأشارت إلى أن هذا القرار، يأتي لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي؛ لحصر دائرة المخالطين، وأخذ العينات.