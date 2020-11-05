غضب في (ليكود) بسبب لقاء غانتس وبينت

غانتس وبينت

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رام الله - دنيا الوطن

التقى رئيس حزب (يمينا) عضو كنيست نفتالي بينت، أمس الأربعاء بوزير الجيش، بني غانتس.



وحسب القناة السابعة، تناول اللقاء بين الجانبين قضايا أمنية، وملف الجنود المتضررين من (كورونا).



وزعمت مصادر في (ليكود) أن الغرض من اللقاء، هو التنسيق في محاولة لتقويض حكومة الوحدة. وقالت: "ضم بينت حزب أزرق أبيض له لقيادة إسرائيل إلى الانتخابات".



ودحض حزب (يمينا) هذه المزاعم، وقال: يواصل مساعدو نتنياهو الانخراط في السياسة على حساب احتياجات المواطنين الإسرائيليين.



وأوضح، أن بينت التقى بني غانتس، حول الأمن والمساعدة للجنود، الذين تُركوا بلا مأوى.



وأضاف الحزب: "نقترح أن يوقف ليكود خطاب الكراهية، ويبدأ في القلق من الذهاب إلى إغلاق ثالث".