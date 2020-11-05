الطيبي: حال أصبح بايدن رئيسًا سيتم استئناف الحوار المتقطع بين القيادة الفلسطينية والبيت الأبيض

أحمد الطيبي

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رام الله - دنيا الوطن

أكد العضو العربي في (كنيست) الإسرائيلي عن القائمة المشتركة، أحمد الطيبي، أن العلاقات الفلسطينية- الأمريكية ستتحسن نوعًا ما، ولن تكون كما كانت في عهد الرئيس دونالد ترامب.



وقال الطيبي، وفق ما نقلت عنه إذاعة الجيش الإسرائيلي: "في حال أصبح بايدن رئيسًا للبيت الأبيض، لا شك أن الحوار المتقطع بين القيادة الفلسطينية والولايات المتحدة سيستأنف، وستنتهي القطيعة".



يشار إلى أن المرشح الديمقراطي جو بايدن، يقترب من الفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، حيث تفصله عن البيت الأبيض أصوات ولاية واحدة فقط، ستكون العامل الحاسم لأكثر انتخابات متقاربة بتاريخ أمريكا.



ووفق تعداد شبكة (أسوشيتد برس) فقد حصل المرشح الديمقراطي جو بايدن، حتى كتابة الخبر على 264 صوتاً من أصوات المجمع الانتخابي، في انتخابات الرئاسة الأمريكية، ليتبقى له ستة أصوات يتم حسمها خلال الساعات المقبلة.