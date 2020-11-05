الكيلة تُعقب على شفاء عشراوي من فيروس (كورونا).. ماذا قالت؟

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رام الله - دنيا الوطن

أعربت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، عن سعادتها بشفاء الدكتورة حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بعد إصابتها بفيروس (كورونا) المستجد.



وقالت الكيلة، في تصريح نشرته على صفحتها الشخصية في الموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "ألف الحمد الله على السلامة، حبيبتنا د. حنان عشراوي، كنت قوية كالعادة أمام فيروس كورونا وتغلبت عليه".



وأضافت: "الدكتورة حنان من أفضل ما تعرفت على مريض يتعامل بكل حكمة وإدراك وتفهم (قرأت وثقفت نفسها الكثير عن طبيعة الفيروس والمرض)، وتعاون والتزام بكافه الإجراءات والتعليمات الطبية مع الكادر الطبي، و لهذا استطاعت التغلب على فيروس كورونا".



وتابعت بقولها: "فألف الحمد الله على السلامة، ودمت للوطن عنواناً مهماً، ودامت صحتك وعافيتك لمزيد من العطاء، وإن شاء الله الشفاء لجميع مرضانا، وأن يزول هذا الوباء عن فلسطين وكافة المعمورة".