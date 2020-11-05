دولي

مسؤولون إسرائيليون متخوفون من (بايدن): يجب ضم الضفة قبل رحيل ترامب

مسؤولون إسرائيليون متخوفون من (بايدن): يجب ضم الضفة قبل رحيل ترامب
جو بايدن
رام الله - دنيا الوطن
علق مسؤولون إسرائيليون، اليوم الخميس، على مجريات الفرز النهائي لنتائج الانتخابات الأمريكية، في الوقت الذي يقترب فيه المرشح الديمقراطي من الفوز على منافسه الرئيس الحالي دونالد ترامب.

ولحد اللحظة، لم يُحسم بعد سباق الرئاسة بين ترامب وخصمه الديمقراطي بايدن، ولكن يستدل من فرز الأصوات حتى الآن أن بايدن يقترب من أصوات المجمع الانتخابي الـ 270 التي يحتاجها للانتصار، حيث وصل إلى الرقم 164.

وقال سفير إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة داني دانون: إنه ينبغي على إسرائيل، أن تشكر ترامب، وأن تعتاد على واقع بايدن، فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية.

وأضاف دانون: "سيكون لدينا أوقات عصيبة، فهو يريد العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران".

إلى ذلك، تحدث عضو (كنيست) عن حزب البيت اليهودي، بتسلائيل سموتريتش، وقال: إنه "إذا خسر ترامب، سيتعين علينا الضغط على نتنياهو لتطبيق السيادة (ضم أجزاء من الضفة والأغوار) وتثبيتها قبل وصول بايدن".

بدوره، قال اللواء الإسرائيلي، عاموس يادلين: هناك مخاوف من أن يغير جو بايدن سياسة الولايات المتحدة بشكل كبير، كلا الطرفين لهما نهج مماثل تجاه الشرق الأوسط - فهم لا يريدون المزيد من الحروب، ويريدون تعزيز "السلام"، السؤال هو أي "سلام" وماذا سيفعلون في قضية إيران.

أما رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي داغان، فقال: ما زلت آمل أن تكون هناك نتيجة جيدة في الانتخابات الأمريكية، يجب تطبيق السيادة الآن - لأنه بمرور كل يوم تزداد الأمور صعوبة.

أخبار ذات صلة

الصحة الأرجنتينية: لقاح (كورونا) إلزامي ومجاني لمن تزيد أعمارهم عن 18 عاماً

الصحة الأرجنتينية: لقاح (كورونا) إلزامي ومجاني لمن تزيد أعمارهم عن 18 عاماً

الصحة الروسية: الإصابات الجديدة بـ (كورونا) فوق الـ 19 ألفاً لليوم الثاني

الصحة الروسية: الإصابات الجديدة بـ (كورونا) فوق الـ 19 ألفاً لليوم الثاني

بسبب (كورونا).. الصين تمنع سكان دولتين من دخول أراضيها

بسبب (كورونا).. الصين تمنع سكان دولتين من دخول أراضيها

مسؤول إسرائيلي: (أونروا) تُضخم أعداد اللاجئين وتعترف تلقائيًا بكل نسل فلسطيني كلاجئ

مسؤول إسرائيلي: (أونروا) تُضخم أعداد اللاجئين وتعترف تلقائيًا بكل نسل فلسطيني كلاجئ

البيت الأبيض يُحدد شروط فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية

البيت الأبيض يُحدد شروط فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية

&#34;حصيلة قياسية&#34; 100 ألف إصابة بفيروس (كورونا) في أمريكا خلال 24 ساعة

"حصيلة قياسية" 100 ألف إصابة بفيروس (كورونا) في أمريكا خلال 24 ساعة

ستة أصوات تفصل بايدن عن الفوز.. والمعركة تنتقل إلى ولاية &#34;نيفادا&#34; الحاسمة

ستة أصوات تفصل بايدن عن الفوز.. والمعركة تنتقل إلى ولاية "نيفادا" الحاسمة

فرنسا: تسجيل 394 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فرنسا: تسجيل 394 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

أبو بكر يُطالب دول العالم بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير الأخرس

أبو بكر يُطالب دول العالم بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير الأخرس

نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (18) مواطناً من الضفة نصفهم من طولكرم

نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (18) مواطناً من الضفة نصفهم من طولكرم

المالكي: إجماع على قرارات فلسطين في اللجنة الرابعة للأمم المتحدة

المالكي: إجماع على قرارات فلسطين في اللجنة الرابعة للأمم المتحدة

حنا عيسى يُطالب بترتيب البيت الفلسطيني من الداخل

حنا عيسى يُطالب بترتيب البيت الفلسطيني من الداخل

الإحصاء الفلسطيني: ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال أيلول

الإحصاء الفلسطيني: ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال أيلول

تعرف على أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة اليوم الخميس

تعرف على أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة اليوم الخميس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

102 يوم على إضراب الأسير &#34;ماهر الأخرس&#34;

102 يوم على إضراب الأسير "ماهر الأخرس"

منوعات

شاهد: حيوان جديد بصحبة محمد رمضان .. ويستعرض جماهيريته

شاهد: حيوان جديد بصحبة محمد رمضان .. ويستعرض جماهيريته

شاهد: هيفاء وهبي تدخل صراع الانتخابات الأميريكية

شاهد: هيفاء وهبي تدخل صراع الانتخابات الأميريكية

موجة غزل جديدة بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

موجة غزل جديدة بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

الممثل شريف رمزي يغني (لقيت الطبطبة) ويعلن: قررت احتراف الغناء

الممثل شريف رمزي يغني (لقيت الطبطبة) ويعلن: قررت احتراف الغناء

كشف المستور في المجتمع الباكستاني.. مسلسل محجوب يكشف فضائح الجنس والمرأة

كشف المستور في المجتمع الباكستاني.. مسلسل محجوب يكشف فضائح الجنس والمرأة

نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان وزجها يشاركان في الانتخابات الأمريكية

نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان وزجها يشاركان في الانتخابات الأمريكية

صورة تجمع الراقصة جوهرة بعمرو دياب تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

صورة تجمع الراقصة جوهرة بعمرو دياب تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

محامي ضحية فيلا نانسي عجرم: جريمة القتل تخفي فضيحة لفادي الهاشم

محامي ضحية فيلا نانسي عجرم: جريمة القتل تخفي فضيحة لفادي الهاشم

شاهد: مطرب الراب ويجز يعلن إصابته بفيروس (كورونا)

شاهد: مطرب الراب ويجز يعلن إصابته بفيروس (كورونا)

شاهد: فيديو مراقبة يوثق سرقة أحمد مالك من أحد المتاجر المصرية

شاهد: فيديو مراقبة يوثق سرقة أحمد مالك من أحد المتاجر المصرية

عربي

الجيش اليمني ينتزع مواقع استراتيجية في محافظة الجوف

الجيش اليمني ينتزع مواقع استراتيجية في محافظة الجوف

الجزائر يسجل 548 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الجزائر يسجل 548 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

المغرب: تسجيل 5745 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

المغرب: تسجيل 5745 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأردن: تسجيل حصيلة يومية قياسية بعدد وفيات فيروس (كورونا)

الأردن: تسجيل حصيلة يومية قياسية بعدد وفيات فيروس (كورونا)