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الجيش اليمني ينتزع مواقع استراتيجية في محافظة الجوف

الجيش اليمني ينتزع مواقع استراتيجية في محافظة الجوف
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش اليمني، اليوم، سيطرته على مواقع جديدة وصفها بالمهمة في شمال معسكر الخنجر الاستراتيجي شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف، شمال شرق اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن قائد المحور الشمالي، قائد اللواء الأول، حرس الحدود في الجيش اليمني، العميد هيكل حنتف: "إن وحدات من الجيش تمكنت من تحرير وتأمين مواقع خليف الأوعال، وشعب الدشيوان، وشعب الدقيقة، ذات الأهمية الاستراتيجية شمالي معسكر الخنجر، بعد معارك شرسة ضد جماعة الحوثي".

وأسفرت المعارك، وفقاً للقائد العسكري، عن "مصرع العشرات من المسلحين الحوثيين، إعطاب وتدمير عربات وآليات ومعدات قتالية تابعة لهم".

وكان الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية قد أعلن، يوم الأحد الماضي، تدمير عتاد للحوثيين، في استهداف جوي نفذه التحالف العربي في محافظة حَجَّة شمال غربي اليمن.

وقالت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها (26 سبتمبر): "إن مقاتلات التحالف، استهدفت بغارات جوية، مساء السبت، موقعاً للحوثيين في مدينة حَرَض، ما أدى إلى تدمير منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا، وعدد من العربات التابعة لهم"، وأضافت أن "الغارات الجوية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين".

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