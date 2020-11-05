الصحة الأرجنتينية: لقاح (كورونا) إلزامي ومجاني لمن تزيد أعمارهم عن 18 عاماً





وتخطط الحكومة للحصول مبدئيا على 10 ملايين جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي بحلول نهاية كانون الأول/ ديسمبر، في حال نجاح التجارب السريرية للمرحلة الثالثة من اللقاح".



وتعتزم إضافة 15 مليون جرعة أخرى بحلول كانون الثاني/ يناير بعد التحقق من جميع الإجراءات الخاصة باللوائح الوطنية والدولية، بحسب وكالة (شينخوا).



وسجلت الأرجنتين أول حالة إصابة بـ (كوفيد- 19) في 3 آذار/ مارس، وأبلغت عن أكثر من 1195000 حالة إصابة مؤكدة، وأكثر من 32 ألف حالة وفاة بسبب المرض.



هذا وتفرض الأرجنتين حجراً صحياً صارماً منذ منتصف آذار/ مارس لوقف انتشار الفيروس، وخففت القيود بشكل طفيف خلال أيار/ مايو لكنه أعاد تطبيقها في أواخر حزيران/ يونيو في العاصمة والمناطق المحيطة بها نتيجة ارتفاع عدد الإصابات.



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس موظفي وزارة الصحة في الأرجنتين، ليساندرو بونيلي، يوم أمس الأربعاء: "إن اللقاح النهائي ضد (كوفيد- 19) سيكون إلزامياً ومجانياً في الأرجنتين، لمن تزيد أعمارهم عن 18 عاماً.وأضاف ليساندرو بونيلي: "إن اللقاح سيكون إلزامياً لحماية المصالح الفردية والجماعية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).وتابع بقوله: "إن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً ويعانون من أمراض مصاحبة، بالإضافة إلى العاملين الأساسيين في مجال الرعاية الصحية وأفراد الأمن، سوف يكون لهم "الأولوية" في الحصول على اللقاح قبل بقية السكان الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً.