نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (18) مواطناً من الضفة نصفهم من طولكرم

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الخميس (18) مواطناً من الضفة، نصفهم من طولكرم.



وقال نادي الأسير: "إن تسعة مواطنين، جرى اعتقالهم من

عدة بلدات في طولكرم، وهم: فادي منذ رداد (43 عاماً)، ولؤي سامي الأشقر (44 عاماً)، وعماد أحمد عصبة، ونظير محمد نصار، وجاسر محمد خاروف، ونادر خاروف، ومروان محمود

صدقي (26 عاماً)، وأمجد عدنان أبو خليل (40 عاماً)، وفؤاد محمد القب".



فيما جرى اعتقال لثلاثة مقدسيين من بلدة العيساوية بينهم طفل وهم: الطفل محمد حمزة عبيد، ويزن أمجد عبيد، وفيصل لؤي عبيد.



واعتقل الاحتلال المواطن حمادة عمر عبيات (30 عاماً)، ومواطن آخر اعتقل من بلدة بيت ريما في رام الله، وهو غسان إحسان الريماوي.



يُضاف إلى المعتقلين ثلاثة مواطنين من قلقيلية وهم: عبد

الكريم ياسر حسين (24 عاماً)، ومصطفى سفيان الرياشي (23 عاماً)، وزيد فتحي سويدان (19 عاماً)، ومواطن آخر من نابلس وهو فخر عقيل زغلول.