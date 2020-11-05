دولي

الصحة الروسية: الإصابات الجديدة بـ (كورونا) فوق الـ 19 ألفاً لليوم الثاني

الصحة الروسية: الإصابات الجديدة بـ (كورونا) فوق الـ 19 ألفاً لليوم الثاني
رام الله - دنيا الوطن
لليوم الثاني على التوالي، سجلت روسيا، ارتفاعاً بأكثر من 19 ألف حالة في حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس، في تقريرها اليومي، عن رصد 19404 إصابات جديدة بالوباء، مقابل 19768 إصابة في اليوم السابق، ما يشكل أكبر زيادة يومية في البلاد منذ بداية الجائحة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ولفت التقرير إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 25.9% من المرضى الجدد، مشيراً إلى أن الإصابات الجديدة تتوزع بين كافة أقاليم روسيا الـ 85 وعلى رأسها العاصة موسكو (5255 إصابة) وسان بطرسبورغ (1093 إصابة).

وسجلت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 292 حالة وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه (كورونا)، بعد قفزة غير مسبوقة بـ 389 حالة وفاة في اليوم السابق.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات بـ (كورونا) التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة بواقع 1.1% خلال آخر 24 ساعة وأصبح مليوناً و712858 إصابة مؤكدة منها 29509 حالات وفاة و404180 حالة نشطة (ما يمثل زيادة بـ 6874 حالة نشطة منذ أمس).

وتماثل 12238 مريضاً للشفاء من (كوفيد- 19) في روسيا خلال اليوم الأخير، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين مليوناً و279169 شخصاً.

وأجري في البلاد حتى اليوم، أكثر من 63 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ (كورونا) (570 ألفاً منها خلال الساعات الـ 24 الماضية) ولا يزال أكثر من 405 آلاف شخص تحت الرقابة الطبية.

وتسعى الحكومة الروسية إلى إطلاق حملة تطعيم جماعي ضد (كورونا) في البلاد أواخر الشهر الجاري.

وسجلت روسيا رسمياً حتى اليوم، لقاحين مضادين لـ (كورونا)، ومن المتوقع، أن يتم تسجيل لقاح ثالث قريباً.

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