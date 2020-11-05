تسجيل 248 إصابة بفيروس (كورونا) في محافظات قطاع غزة خلال 24 ساعة

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غزة - دنيا الوطن

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزة، ملخص التقرير اليومي لفيروس (كورونا) بمحافظات قطاع غزة.



وقالت الوزارة خلال بيان صحفي وصل "دنيا الوطن": إن "عدد العينات الجديدة، التي جرى فحصها 3392 عينة، فيما بلغ عدد الإصابات الجديدة المسجلة، خلال الـ 24 ساعة الماضية (248) إضافة إلى تسجيل 198 حالة تعافٍ جديدة".



وبلغ إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي 7760 إصابة، منها حالات نشطة حالياً 2848، ومتعافون 4875، والوفيات 37.