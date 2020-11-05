حنا عيسى يُطالب بترتيب البيت الفلسطيني من الداخل



وتابع: "عند الحديث الصريح والواضح يجبالقول بحقيقة مفادها بأن الديمقراطية تقوم بالأساس على سيادة القانون ومباشرة حقوق الإنسان، وعادة في الدول الديمقراطية لا يعلو أحد في القانون والجميع متساوون أمامه".



وأشار عيسى إلى" يتعين بالأصل علىالمؤسسات الديمقراطية أن تقوم بدور الوسيط في تخفيض حدة التوتر والمحافظة علىالتوازن بين التنوع والتوحد وبين الفردي والجماعي من اجل دعم الترابط والتضامن علىالصعيد الاجتماعي، فالديمقراطية يجب بالأساس أن تقوم على حق كل فرد في المشاركة في إدارة الشؤون العامة، والعنصر الرئيسي لها يتمثل في إجراء انتخابات حرة ونزيهة علىفترات منتظمة يعبر فيها الشعب عن أرادته".



ولفت إلى أنه يقع على عاتق السلطة ضمان حصولمواطنيها على حقوقهم المدنية والثقافية والسياسية والاجتماعية، وبالتالي فانالديمقراطية على هذا الأساس تنمو تطور مع وجود حكومة فعالة تتصف بالأمانة والشفافية وتقوم على الاختيار الحر وتتحمل المسؤولية الوطنية عن إدارتها للأمورالعامة.



واستطرد عيسى، "المسائلة العامة عنصرأساسي من عناصر الديمقراطية وينبغي أن تتحلى الحياة العامة في مجموعها بالطابع الأخلاقي وان تتسم بالشفافية، والمؤسسات القضائية واليات الرقابة المستقلة المحايدة والفعالة هي الأجهزة التي تكفل سيادة القانون هي ركيزة الديمقراطية".

رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات: "يتوجب على مجتمعنا الفلسطيني التطلع ببعد النظر في ترتيب بيتنا من الداخل اعتمادا على خصوصية قضيتنا الوطنية التي تنتظر الحل العادل لها من خلال فهم تاريخي يحقق لنا أهدافنا في التحرر والاستقلال".وأضاف عيسى: "ممارستنا لمبدأ حق تقريرالمصير يصوب بوصلتنا الوطنية في الاستمرار بالنضال من اجل استرداد حقوقنا الثابتة على قاعدة تطبيق مبادئ الديمقراطية في مجال الإدارة الدولية للقضايا ذات الأهمية العلمية للقضية الفلسطينية والتراث المشترك للإنسانية، ولاسيما إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".ونوه إلى أنه ينبغي على الأنظمةالديمقراطية أن تكف عن سلوكها الا ديمقراطي وان تعبر عن دعمها وتضامنها وتأييدها للقضية الفلسطينية في مجال حق تقرير المصير والتحرر والاستقلال وحقوق الإنسان الفلسطيني على قاعدة دعم وتدعيم القيم الديمقراطية في العلاقات الدولية".وأوضح، أن الديمقراطية كمفهوم يعبر عنالقيم المشتركة للشعوب في المجتمع العالمي بأسره، وكمثل أعلى يتعين السعي لبلوغهوأسلوب من أساليب الحكم، وهدفا أساسيا لصون وتعزيز كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوطيد الاستقرار الوطني والسلام الاجتماعي، وتهيئة المناخ المناسب لإرساء دعائم السلام الدولي".وأضاف: "عملية الوصول إلى السلطةوممارستها وتداولها تفسح المجال في ظل الديمقراطية لمنافسة سياسة مفتوحة نابعة منمشاركة شعبية عريضة وحرة دون تمييز وتمارس وفقا للقانون نصا وروحا".وقال عيسى، "أن تحقيق استدامة الديمقراطية تتطلب تهيئة مناخ ديمقراطي وثقافة ديمقراطية ودعمها بالتربية والتعليم أولا، وتفترض توافر حرية الرأي والتعبير ثانية، ويتعين على المؤسسات الديمقراطية أن تكفل مشاركة الجميع في المجتمعات المتجانسة وغير المتجانسة على السواء وذلك مناجل الحفاظ على التنوع والتعددية والحق في الاختلاف في ظل مناخ من التسامح ثالثا".