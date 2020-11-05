تعرف على أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة اليوم الخميس
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار الخضروات والدجاج، في أسواق قطاع غزة، اليوم الخميس، على النحو التالي:
أسعار الخضروات:
طماطم 5 شيكل
خيار 1.5 شيكل
بصل 3 شيكل
كوسا 2.5 شيكل
باذنجان 1 شيكل
بطاطس2.5 شيكل
فلفل 2 شيكل
جزر 1.7 شيكل
ثوم 10 شيكل
ملفوف 3 شيكل
زهرة 3 شيكل
قرع 2 شيكل
ليمون 1.7 شيكل
ملوخية 1.5 شيكل
فصوليا 4 شيكل
أسعار الدواجن واللحوم:
بيض 10 شيكل
دجاج 11 شيكل
لحمة 35 شيكل.
جاءت أسعار الخضروات والدجاج، في أسواق قطاع غزة، اليوم الخميس، على النحو التالي:
أسعار الخضروات:
طماطم 5 شيكل
خيار 1.5 شيكل
بصل 3 شيكل
كوسا 2.5 شيكل
باذنجان 1 شيكل
بطاطس2.5 شيكل
فلفل 2 شيكل
جزر 1.7 شيكل
ثوم 10 شيكل
ملفوف 3 شيكل
زهرة 3 شيكل
قرع 2 شيكل
ليمون 1.7 شيكل
ملوخية 1.5 شيكل
فصوليا 4 شيكل
أسعار الدواجن واللحوم:
بيض 10 شيكل
دجاج 11 شيكل
لحمة 35 شيكل.
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