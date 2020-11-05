تعرف على أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة اليوم الخميس

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رام الله - دنيا الوطن

جاءت أسعار الخضروات والدجاج، في أسواق قطاع غزة، اليوم الخميس، على النحو التالي:



أسعار الخضروات:



طماطم 5 شيكل



خيار 1.5 شيكل



بصل 3 شيكل



كوسا 2.5 شيكل



باذنجان 1 شيكل



بطاطس2.5 شيكل



فلفل 2 شيكل



جزر 1.7 شيكل



ثوم 10 شيكل



ملفوف 3 شيكل



زهرة 3 شيكل



قرع 2 شيكل



ليمون 1.7 شيكل



ملوخية 1.5 شيكل



فصوليا 4 شيكل



أسعار الدواجن واللحوم:



بيض 10 شيكل



دجاج 11 شيكل



لحمة 35 شيكل.