الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، طالت عدداً من الأسرى المحررين، تركزت في طولكرم.



ففي طولكرم، داهمت قوات الاحتلال قرى وبلدات الشعراوية شمال المحافظة، واعتقلت 10 أسرى محررين.



وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الأسرى المحررين فادي منذر رداد (43 عاماً)، ولؤي ساطي الأشقر (44 عاماً) من بلدة صيدا، وعماد أحمد عصبة، وجميل جمال جعار، ومالك عبد القادر جعارنة، ونظير محمد نصار، وجاسر محمد خاروف من بلدة علار، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها.



كما واعتقلت كلاً من المحررين مروان محمود صدقي (26 عاماً)، وأمجد عدنان أبو خليل (40 عاماً)، من بلدة عتيل، وفؤاد محمد القب من بلدة دير الغصون، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها.



وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب حمادة عمر عبيات (30 عاماً) من منطقة أبو فريحة في بيت ساحور شرق المحافظة، بعد دهم منزله وتفتيشه.



واعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، الشاب غسان إحسان الريماوي (31 عاماً)، من بلدة بيت ريما شمال غرب المدينة، بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته.



كما اقتحمت قوة من جيش الاحتلال والمخابرات، منزل الأسير السابق محمد أبو عادي في بلدة كفر نعمة قضاء رام الله، وعاثت في المنزل خرابًا، وسلمته بلاغاً لمقابلة المخابرات في (عوفر)، وبلاغاً لنجله أسيد؛ ليسلم نفسه خلال أربع ساعات.



وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة عزون شرقاً، واعتقلت عبد الكريم حسين، ومصطفى سفيان رياشي، وزيد فتحي

سويدان، كما اعتقلت الشاب فخر عقيل زغلول من بلدة دير شرف غرب نابلس.



واعتقلت قوات الاحتلال الشابين يزن أمجد عبيد، وفيصل لؤي عبيد من المدخل الغربي لبلدة العيساوية، والفتى محمد حمزة عبيد من منزل عائلته وسط البلدة.



ويواصل الاحتلال، حملات الاعتقال والدهم والتفتيش اليومية، ويتخللها إرهاب السكان وخاصة النساء والأطفال، ويندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.