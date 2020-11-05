كهرباء غزة: تعطل خط الوسطى وتوربين من شركة التوليد

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رام الله - دنيا الوطن

قالت شركة توزيع كهرباء غزة، اليوم الخميس، بأن الأحوال الجوية الليلة الماضية، تسبب بفصل خط رقم 7 المغذي لمحافظة الوسطى من الجانب الإسرائيلي، وكذلك خروج أحد التوربينات العاملة في محطة التوليد عن العمل بسبب خلل طارئ.



وأوضحت شرطة الكهرباء، أن العمل جارٍ مع الجهات المختصة لإعادة كميات الكهرباء، التي فقدت بسبب تلك الأعطال الطارئة، والتي تقدر بـ (12) ميجاوات للخط الإسرائيلي، و(20) ميجاوات لتوربين المحطة، بما مجموعه قرابة (32) ميجاوات من أصل (185) ميجاوات تقريباً.