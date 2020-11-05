الاحتلال يقتحم سبسطية ويُغلق الموقع الأثري

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، بلدة سبسطية شمال محافظة نابلس، وأغلقت الموقع الأثري أمام المواطنين.



وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها فرق هندسية، اقتحمت البلدة، وأغلقت الموقع الأثري أمام المواطنين.



وأضاف، أن الاحتلال يهدد بإزالة سارية العلم الفلسطيني، التي يصل ارتفاعها إلى 17 متراً، والمنصوبة في "ساحة البيادر" بالبلدة وهي منطقة مصنفة (ب) وفقا لاتفاق أوسلو، وذلك بذريعة أنها تزعج المستوطنين.