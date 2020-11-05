مستوطنون يطردون الرعاة بالأغوار الشمالية

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رام الله - دنيا الوطن

طرد مستوطنون إسرائيليون، صباح اليوم الخميس، رعاة أغنام فلسطينيين، أثناء رعيهم أبقارهم في المراعي المفتوحة شرق عين الحلوة بالأغوار الشمالية.



وقال الناشط الحقوقي، عارف دراغمة إن المستوطنين طردوا رعاة الأغنام في الأراضي الرعوية، واعتدوا على مواشيهم.



يذكر، أن المستوطنين يطردون بشكل مستمر، الفلسطينيين من مراعيهم، أثناء رعيهم ماشيتهم في عدة مناطق بالأغوار الشمالية.