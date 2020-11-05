مسؤول إسرائيلي: (أونروا) تُضخم أعداد اللاجئين وتعترف تلقائيًا بكل نسل فلسطيني كلاجئ

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رام الله - دنيا الوطن

قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان: إن أحد الأسباب الرئيسية لفشل الأمم المتحدة في حل النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني هو دعمها لوكالة (أونروا).



وأضاف أردان: "(أونروا) تضخم أعداد اللاجئين، وتعترف تلقائيًا بكل نسل فلسطيني كلاجئ، حتى أولئك الذين أصبحوا بالفعل مقيمين دائمين في بلدان أخرى.