دولي

مسؤول إسرائيلي: (أونروا) تُضخم أعداد اللاجئين وتعترف تلقائيًا بكل نسل فلسطيني كلاجئ

مسؤول إسرائيلي: (أونروا) تُضخم أعداد اللاجئين وتعترف تلقائيًا بكل نسل فلسطيني كلاجئ
رام الله - دنيا الوطن
قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان: إن أحد الأسباب الرئيسية لفشل الأمم المتحدة في حل النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني هو دعمها لوكالة (أونروا).

 وأضاف أردان: "(أونروا) تضخم أعداد اللاجئين، وتعترف تلقائيًا بكل نسل فلسطيني كلاجئ، حتى أولئك الذين أصبحوا بالفعل مقيمين دائمين في بلدان أخرى.

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