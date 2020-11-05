دولي

البيت الأبيض يُحدد شروط فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية

البيت الأبيض يُحدد شروط فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الناطقة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يمكن أن يضمن إعادة انتخابه لولاية ثانية في حال فوزه في ولايات أريزونا وجورجيا وبنسلفانيا.

وذكرت ماكناني لقناة (فوكس نيوز) "نعتقد أن الطريق (إلى النصر) يمر عبر أريزونا وبنسلفانيا، ومع الاحتفاظ بجورجيا حيث نتصدر (السباق)"، مشيرة إلى أن ترامب يتمتع "بتفوق كبير" في بنسلفانيا، وأضافت: "نعتقد أننا سنتغلب في أريزونا أيضاً".

ولم تستبعد المتحدثة باسم البيت الأبيض، وقوع تلاعب بالتصويت في بنسلفانيا، مشيرة إلى أنه سبق أن ظهرت "نتائج غريبة للغاية" لدى فرز الأصوات في الولاية.

يذكر، أن ترامب حصل لحد اللحظة، على أصوات 214 من مندوبي المجمع الانتخابي، فيما نال منافسه بايدن 264 صوتاً، علما بأنه يكفي للفوز في الاستحقاق الرئاسي الحصول على 270 صوتاً في المجمع الانتخابي.

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