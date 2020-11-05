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العراق: اكتشاف فيروس جديد يصيب الأسماك

العراق: اكتشاف فيروس جديد يصيب الأسماك
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الزراعة العراقية، عن ظهور بؤر لمرض فيروس "الكوي هيربس" في الأسماك في عدد من محافظات البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، نشرته (السومرية) أن "فرق الرصد والتحري عن الأمراض المنتشرة في المستشفيات البيطرية، اكتشفت ظهور بؤر لهذا المرض في مناطق الأنبار وصلاح الدين وبابل ومناطق محدودة من بغداد خلال هذا الأسبوع".

وأكدت، أنه "تم إبلاغ المربين بالامتناع عن تربية أعمار مختلفة من الأسماك بنفس الأقفاص مع التأكيد على المربين بالالتزام بالتعليمات لغرض الوقاية، لحين توفر العلاج، فضلاً عن زيادة الوعي والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية، لتجنب الإصابة بهذا المرض".

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