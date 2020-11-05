دولي

"حصيلة قياسية" 100 ألف إصابة بفيروس (كورونا) في أمريكا خلال 24 ساعة

"حصيلة قياسية" 100 ألف إصابة بفيروس (كورونا) في أمريكا خلال 24 ساعة
سجّلت الولايات المتّحدة الأربعاء حوالى 100 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية غداة الانتخابات الرئاسية.

وبحسب بيانات نشرتها جامعة (جونز هوبكنز) فقد أظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة أنّه بين الساعة 20,30 من مساء الثلاثاء والساعة 20,30 من مساء الأربعاء (01,30 ت غ الخميس) سجّلت الولايات المتحدة 99.660 إصابة جديدة بالفيروس و1.112 وفاة ناجمة عن الوباء.

وبذلك يرتفع العدد التراكمي للمصابين بكوفيد-19 في الولايات المتحدة إلى أكثر من 9,4 ملايين شخص توفي منهم 223 ألف شخص.

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