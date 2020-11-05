وفاة صحفي فلسطيني في قناة الجزيرة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت مصادر طبية عن وفاة صحفي فلسطيني يعمل في قناة الجزيرة إثر إصابته بفيروس (كورونا).وقال الصحفي الفلسطيني تامر المسحال المذيع في الجزيرة، عبر (تويتر): "رحمك الله يا أبو فارس وصبر أهلك.. خبر وفاتك صدمة إنا لله وإنا إليه راجعون، الأخ والصديق العزيز الاعلامي الفلسطيني في قناة الجزيرة عبد الله الطاهر في ذمة الله".