وفاة صحفي فلسطيني في قناة الجزيرة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مصادر طبية عن وفاة صحفي فلسطيني يعمل في قناة الجزيرة إثر إصابته بفيروس (كورونا).
وقال الصحفي الفلسطيني تامر المسحال المذيع في الجزيرة، عبر (تويتر): "رحمك الله يا أبو فارس وصبر أهلك.. خبر وفاتك صدمة إنا لله وإنا إليه راجعون، الأخ والصديق العزيز الاعلامي الفلسطيني في قناة الجزيرة عبد الله الطاهر في ذمة الله".
أعلنت مصادر طبية عن وفاة صحفي فلسطيني يعمل في قناة الجزيرة إثر إصابته بفيروس (كورونا).
وقال الصحفي الفلسطيني تامر المسحال المذيع في الجزيرة، عبر (تويتر): "رحمك الله يا أبو فارس وصبر أهلك.. خبر وفاتك صدمة إنا لله وإنا إليه راجعون، الأخ والصديق العزيز الاعلامي الفلسطيني في قناة الجزيرة عبد الله الطاهر في ذمة الله".
التعليقات