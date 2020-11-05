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الجزائر يسجل 548 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الجزائر يسجل 548 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجل الجزائر يوم الأربعاء، 548 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.

كما سجلت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل عشر حالات وفاة خلال يوم واحد، ليرتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس في الجزائر، إلى 59527 حالة إصابة، 1999 حالة وفاة.

وبلغ إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء بلغ 41001، فيما أغلت الوفيات من بين كبار السن، وهناك 50 مريضا موجودون بالعناية المركزة.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب (كورونا) من 11 مساء إلى 5 صباحا فى 20 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحى تماما عن 28 ولاية أخرى وذلك حتى 15 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

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