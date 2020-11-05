المغرب: تسجيل 5745 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

سجل المغرب يوم الأربعاء، تسجيل 5745 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية.





وبذلك يرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس في البلاد، إلى 235310 حالات، وفق ما قالت وزارة الصحة المغربية.



كما تم تسجيل 82 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 3982 حالة، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل 3977 حالة شفاء.





رام الله - دنيا الوطن