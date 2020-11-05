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شؤون فلسطينية

الأطر العمالية بالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين تدين استثناء غزة من المساعدات العمالية

الأطر العمالية بالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين تدين استثناء غزة من المساعدات العمالية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الأطر العمالية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، يوم الأربعاء، بياناً أكدت فيها إدانتها ورفضها استثناء عمال قطاع غزة من المساعدات العمالية.

وطالبت الأطر العمالية عقب اجتماع لها بوقف سياسة التمييز الجغرافي تجاه عمال قطاع غزة، وبتقديم مساعدات عاجلة لهم على اثر توقف العمل بكافة المنشآت والورش والاسواق ومرافق الخدمات عن العمل وزيادة حجم المتعطلين عن العمل، وترك آلاف الأسر دون دخل يؤمن لقمة العيش.

وقالت في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن تخلف الحكومة الفلسطينية عن المساواة بين ابناء الوطن وعدم تقديم أية مساعدات لعمال قطاع غزة عزز من ممارسات حكومة الأمر الواقع بالقطاع من التعامل مع الدعم الدولي للمساعدات بفئوية.

وأضافت: "الاطر العمالية وهي تقف اليوم أمام ما يتعرض له عمالنا بالقطاع من انتهاك يومي لكافة حقوقهم الانسانية بالحياة الكريمة وعدم توفر أية مصادر للدخل والمساعدة وتركهم دون اهتمام ورعاية يؤكد التخلف السافر للحكومة الفلسطينية عن القيام بدورها الاخلاقي  والوطني وبذلك تفقد مكانتها وتمثيلها للألاف من العمال الفلسطينيين في قطاع غزة والذين يمثلون الغالبية من شعبنا".

وأمام هذا الواقع المأوساوي فإن الأطر العمالية تطالب:

1- بوقف كافة أشكال التمييز بين ابناء الوطن الواحد بعد إقرار الحكومة بصرف مساعدة مالية بقيمة 700 شيكل لصالح 60 ألف عامل للمحافظات الشمالية، و8000 فقط للمحافظات الجنوبية، غزة.

2- نحمل حكومة الدكتور محمد اشتية و وزير العمل المسئولية الكاملة عن استمرار التميز وتجاهل مطالب شعبنا وعمالنا. وكل الشعارات والتصريحات ثبت عدم صدقيتها  وعدم اتخاذ خطوه عمليه لرفع الاجراءات المتعلقة بالتقاعد المالي و المبكر و سلم الراواتب بحق الموظفين .

3- أكثر من 2 مليون مواطن يعيشون بقطاع غزه،  يمثلون الرصيد البشري والوطني الفلسطيني لايمكن أن نسمح باستمرار هذه السياسات التمييزية.

4- نطالب ونؤكد أن طريق انهاء الانقسام يبدأ بوقف التمييز وبإعطاء العمال حقهم بالمساعدة والحياة الكريمة .

5- الاطر العمالية ترفض التعامل مع عمال المحافظات الجنوبية " بفتات الطاولة ".، كما جري  بصندوق وقفة عز والتوزيع السابق  لمتضرري (كورونا).

6- لن نسمح باستمرار التميز وتجاوز هضم حقوق شعبنا المناضل في قطاع غزة من الموازنة العامة للسلطة ولا المساعدات الانسانية التي تقدم للشعب الفلسطيني.

7- نطالب حكومة الأمر الواقع بغزة جابية الضرائب والمساعدات بوقف سياسة التمييز الفئوي وتقديم مساعدات للعمال المتضررين من جائحة (كورونا)، وتعزيز معايير الشفافية والعدالة بالتوزيع وتحقيق التكافل الاجتماعي على جميع أبناء شعبنا.

8 - تؤكد الأطر العمالية على التفافها حول القيادة الفلسطينية في مواجهة (صفقة القرن) ومشروع الضم و سياسات التطبيع ودعمها لتفاهمات أنقرة لإنهاء الإنقسام و تحقيق المصالحة وفقاً لنتائج اجتماع الأمناء العامين.

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