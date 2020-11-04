(كان): السلطة تعتزم تلقي أموال المقاصة وتجديد التنسيق الأمني ​​والمدني تدريجياً حال فوز بايدن

جو بايدن

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وسائل إعلام إسرائيلية: نقلاً عن مسؤولين في السلطة الفلسطينية، بأن الأخيرة، تعتزم تلقي أموال الضرائب من إسرائيل، حال فوز جو بايدن، بانتخابات الرئاسة الأمريكية، على حساب الرئيس الحالي، دونالد ترامب.



وقالت قناة (كان): إن "مسؤولين في السلطة الفلسطينية، قالوا في محادثات مغلقة: إن السلطة، تعتزم تلقي أموال الضرائب من إسرائيل، وتجديد التنسيق الأمني ​​والمدني معها تدريجيًا "إذا فاز جو بايدن في الانتخابات الأمريكية".



يشار إلى أن فرز الأصوات بالانتخابات الأمريكية، في مراكز الاقتراع لا زال متواصلاً في خمس ولايات أمريكية، لم تحسم حتى اللحظة، في حين أن المرشح الديمقراطي، جو بايدن، متفوق على منافسه الجمهوري، الرئيس الحالي، دونالد ترامب، بفارق 34 صوتاً في المجمع الانتخابي.