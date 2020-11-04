"النيابة العامة" بغزة تفتح تحقيق بـ 347 قضية على مستوى محافظات القطاع

قالت النيابة العامة بغزة، اليوم الأربعاء، إنها قامت على مستوى محافظات قطاع غزة، بفتح تحقيق بـ 347 قضية.



وأضافت في تقريرها اليومي الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، لم يسجل اليوم أي قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة، فيما لم يسجل اليوم اي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.



ومن بين القضايا،51 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، و296 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.



وقامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، فيما عمدت النيابة العامة إلى توقيف 77 متهماً على مختلف القضايا المذكورة.



واستمرت الإجراءات بحق الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.



رام الله - دنيا الوطن