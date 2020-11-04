"الخارجية": فتح باب التسجيل للراغبين بالسفر إلى شيكاغو ودبي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين عن فتح باب التسجيل للمواطنين والطلبة ورجال الاعمال الراغبين بالسفر الى كل من شيكاغو ودبي للالتحاق باسرهم ودراستهم وأعمالهم.
أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين عن فتح باب التسجيل للمواطنين والطلبة ورجال الاعمال الراغبين بالسفر الى كل من شيكاغو ودبي للالتحاق باسرهم ودراستهم وأعمالهم.
وذلك على الرابط التالي:
http://www.mofa.pna.ps/Evacuation
يفتح باب التسجيل في تمام الساعة التاسعة من هذه الليلة ويغلق باب التسجيل للراغبين بالسفر الى دبي في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة القادم الموافق 06/011/2020، بينما يغلق
التسجيل للراغبين بالسفر الى شيكاغو في تمام الساعة السادسة من مساء يوم السبت القادم الموافق 07/11/2020.
http://www.mofa.pna.ps/Evacuation
يفتح باب التسجيل في تمام الساعة التاسعة من هذه الليلة ويغلق باب التسجيل للراغبين بالسفر الى دبي في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة القادم الموافق 06/011/2020، بينما يغلق
التسجيل للراغبين بالسفر الى شيكاغو في تمام الساعة السادسة من مساء يوم السبت القادم الموافق 07/11/2020.
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