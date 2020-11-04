"الخارجية": فتح باب التسجيل للراغبين بالسفر إلى شيكاغو ودبي





وذلك على الرابط التالي:



http://www.mofa.pna.ps/Evacuation



يفتح باب التسجيل في تمام الساعة التاسعة من هذه الليلة ويغلق باب التسجيل للراغبين بالسفر الى دبي في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة القادم الموافق 06/011/2020، بينما يغلق

التسجيل للراغبين بالسفر الى شيكاغو في تمام الساعة السادسة من مساء يوم السبت القادم الموافق 07/11/2020.



رام الله - دنيا الوطنأعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين عن فتح باب التسجيل للمواطنين والطلبة ورجال الاعمال الراغبين بالسفر الى كل من شيكاغو ودبي للالتحاق باسرهم ودراستهم وأعمالهم.