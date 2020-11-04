هيئة الأسرى بغزة تُصدر إعلاناً بشأن الأسرى المحررين الذين يتقاضون رواتب على نظام الهيئة

أسرى مفرج عنهم في صفقة شاليط

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية، أنها ومن منطلق المصلحة العامة، وحرصا على أوضاع الأسرى المحررين، ومستقبلهم خاصة، فلقد قررت تمديد المدة المحددة لتحديث البيانات، وتعبئة الاستمارة الخاصة بالأسرى المحررين، الذين يتقاضون رواتب من الهيئة، إلى أسبوع آخر، أي لغاية 11/11، على أن يتحمل كل أسير المسؤولية الشخصية عن تبعات تأخره.



لذا تهيب إدارة هيئة الأسرى، بغزة، بكافة الأسرى المحررين الذين يتقاضون رواتب على نظام هيئة الأسرى، ولم يحضروا للمكتب، ويعبؤوا الاستمارة، بضرورة التوجه وخلال أيام الفترة المحددة إلى مقر الهيئة شرق مدينة غزة- عمارة الصحابة- الطابق 3 والمطلوب:



1- الحضور شخصياً.



2- إحضار البطاقة الشخصية (الهوية).



3- شهادات الصليب الأحمر، وليس بالضرورة أن تكون جديدة أو أصلية، حيث يكفى في هذه المرحلة صور عنها.



4-صورة عن المؤهلات العلمية.



مع ضرورة اتباع إجراءات الوقاية والسلامة، وارتداء الكمامة أثناء الحضور.