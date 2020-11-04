الاحتلال يضيق على سكان قرى شمال غرب القدس

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رام الله - دنيا الوطن

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، حاجزا عسكريا لليوم الثاني على التوالي، على طريق النفق الواصل لعشرة قرى شمال غرب القدس.



وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال احتجزت عشرات السيارات لفترات طويلة، ودققت في البطاقات الشخصية للمواطنين المارة وقامت باستفزازهم.



كما تعمدت قوات الاحتلال احتجاز المركبات في أوقات عودة الموظفين والعاملين من خارج المنطقة لمنازلهم.