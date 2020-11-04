دولي

فرنسا: تسجيل 394 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فرنسا: تسجيل 394 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت فرنسا اليوم الأربعاء، 394 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في البلاد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما أعلنت السلطات الصحية في البلاد، تسجيل ارتفاع جديد، حيث سجلت السلطات الصحية 40558 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير.

وأبلغت السلطات الصحية الفرنسية يوم الاثنين عن 52518 إصابة بكوفيد-19، مسجلة رقما قياسيا جديدا يوميا منذ تفشي المرض.

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