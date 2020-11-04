قيادي فلسطيني: جزرة بايدن المسمومة ليست أفضل كثيراً من عصا ترامب الغليظة

علق وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، على انتخابات الرئاسة الأمريكية، التي بدأت أمس الثلاثاء.







وشدد العوض على أن "جزرة بايدن المسمومة، ليست أفضل كثيراً من عصا ترامب الغليظة". وكتب على صفحته بـ (فيسبوك): سواءً فاز الديمقراطي جوزيف بايدن، أو عاد الجمهوري دونالد ترامب للبيت الأبيض بالانتخابات الأمريكية، الرهان الفلسطيني، يجب أن يكون فقط على التمسك بحقوقنا الثابتة، ووحدة شعبنا الفلسطيني، وضرورة تعزيز صموده، وإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة، لمواجهة ما هو قادم من خطر".





يشار إلى أن فرز الأصوات في مراكز الاقتراع لا زال متواصلاً في خمس ولايات أمريكية، لم تحسم حتى اللحظة، في حين أن المرشح الديمقراطي، جو بايدن، متفوق على منافسه الجمهوري، الرئيس الحالي، دونالد ترامب، بفارق 34 صوتاً في المجمع الانتخابي.

رام الله - دنيا الوطن