بيت لحم: قرار بإغلاق مديرية الزراعة بسبب ظهور إصابات (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ بيت لحم كامل حميد، مساء اليوم الأربعاء، إغلاق مقر مديرية الزراعة، بسبب ظهور حالات اصابة بفيروس (كورونا).



وقال حميد في بيان صدر عنه، إنه تقرر إغلاق مديرية الزراعة، بدءاً من صباح غد الخميس، حتى مساء السبت، وذلك لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين للمصابين، وأخذ العينات والمسوحات للحد من انتشار الفيروس.