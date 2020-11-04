عاجل

  • وسائل إعلام أميركية: بايدن يتقدم على ترامب في ولاية ميشيغان بعد فرز 99% من الأصوات

مباشر | احتدام المنافسة.. مستجدات نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية

شؤون فلسطينية

بداية الشمال تحكم في قضيتي قتل بانقضاء الدعوى الجزائية صلحاً

بداية الشمال تحكم في قضيتي قتل بانقضاء الدعوى الجزائية صلحاً
رام الله - دنيا الوطن
قضت محكمة بداية شمال غزة اليوم حكمًا بانقضاء الدعوى الجزائية بالمصالحة ودفع غرامة مالية في قضيتي قتل المواطن (سليم عبد الحي أبو عيطة ) والمواطن (نبيل إسماعيل أبو مقاط).

حيث حكمت بانقضاء الدعوى الجزائية بالمصالحة في قضية مقتل المواطن (سليم عبد الحي أبو عيطة) بحق المتهم الأول (م/ ص) عن تهمة القتل قصداً والمشاجرة في مكان عام وإتلاف مال الغير، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وفي مناسبة غير مشروعة بعد دفع غرامة مالية قدرها 1000 شيكل ومصادرة أداة الجريمة وحبس المدان المدانين الثاني (ح/ص) والثالث (م/ص) مدة ستة أشهر وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة مدة ثلاث سنوات وتغريمهم بغرامة مالية قدرها 300 شيكل أو الحبس بدلاً منها وذلك عن تهمة المشاجرة وإتلاف مال الغير خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وفي ذات السياق وفي قضية أخرى حكمت بانقضاء الدعوى الجزائية بالمصالحة في قضية مقتل المواطن (نبيل إسماعيل مقاط) بحق المتهم (ش/م) عن تهمة القتل قصداً والمشاجرة في مكان عام خلافاً لمواد القانون الفلسطيني ، وذلك بعد دفع غرامة
مالية 1000 شيكل.

ويذكر بأن المجلس الأعلى للقضاء يعمل ويتابع باهتمام انجاز القضايا المحجوزة للحكم وإنجاز الموسومة باللاصق الأحمر لاسيما قضايا القتل والتى لها عدة سنوات منظورة امام القضاء، وعدم السماح بإطالة اجراءات التقاضي، وبما لا يخلُّ بضمانة وكفالة حق الدفاع للمتهمين ، ومنح الساعات القضائية الكافية ،
وفي اطار المحافظة على سلامة وأمن المجتمع واستقراره الاهلي والاجتماعي.

أخبار ذات صلة

المركز الفلسطيني يحذر من خطورة المحاولات الإسرائيلية المتكررة الرامية لتهجير الفلسطينيين

المركز الفلسطيني يحذر من خطورة المحاولات الإسرائيلية المتكررة الرامية لتهجير الفلسطينيين

طالع: الخارطة الوبائية لانتشار فيروس (كورونا) بمحافظة غزة

طالع: الخارطة الوبائية لانتشار فيروس (كورونا) بمحافظة غزة

قيادي فلسطيني: جزرة بايدن المسمومة ليست أفضل كثيراً من عصا ترامب الغليظة

قيادي فلسطيني: جزرة بايدن المسمومة ليست أفضل كثيراً من عصا ترامب الغليظة

بيت لحم: قرار بإغلاق مديرية الزراعة بسبب ظهور إصابات (كورونا)

بيت لحم: قرار بإغلاق مديرية الزراعة بسبب ظهور إصابات (كورونا)

الشرطة تقبض على 12 شخصاً وتضبط ثلاث دراجات غير قانونية في طوباس

الشرطة تقبض على 12 شخصاً وتضبط ثلاث دراجات غير قانونية في طوباس

جنين: الشرطة تتلف 58 مركبة غير قانونية وتقبض على 14 مطلوباً للعدالة

جنين: الشرطة تتلف 58 مركبة غير قانونية وتقبض على 14 مطلوباً للعدالة

شاهد: أبو نعيم يجري زيارة تفقدية لمعبر رفح البري لمتابعة سير العمل

شاهد: أبو نعيم يجري زيارة تفقدية لمعبر رفح البري لمتابعة سير العمل

الاحتلال ينكل بفتى في سلوان ويعتدي على شبان في باب الأسباط

الاحتلال ينكل بفتى في سلوان ويعتدي على شبان في باب الأسباط

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

المركز الفلسطيني يحذر من خطورة المحاولات الإسرائيلية المتكررة الرامية لتهجير الفلسطينيين

المركز الفلسطيني يحذر من خطورة المحاولات الإسرائيلية المتكررة الرامية لتهجير الفلسطينيين

بيت لحم: قرار بإغلاق مديرية الزراعة بسبب ظهور إصابات (كورونا)

بيت لحم: قرار بإغلاق مديرية الزراعة بسبب ظهور إصابات (كورونا)

بداية الشمال تحكم في قضيتي قتل بانقضاء الدعوى الجزائية صلحاً

بداية الشمال تحكم في قضيتي قتل بانقضاء الدعوى الجزائية صلحاً

الشرطة تقبض على 12 شخصاً وتضبط ثلاث دراجات غير قانونية في طوباس

الشرطة تقبض على 12 شخصاً وتضبط ثلاث دراجات غير قانونية في طوباس

جنين: الشرطة تتلف 58 مركبة غير قانونية وتقبض على 14 مطلوباً للعدالة

جنين: الشرطة تتلف 58 مركبة غير قانونية وتقبض على 14 مطلوباً للعدالة

الاحتلال ينكل بفتى في سلوان ويعتدي على شبان في باب الأسباط

الاحتلال ينكل بفتى في سلوان ويعتدي على شبان في باب الأسباط

الحملة الوطنية: آلاف الطلبة مهددون بالطرد من الكلية الجامعية بغزة

الحملة الوطنية: آلاف الطلبة مهددون بالطرد من الكلية الجامعية بغزة

قوات الاحتلال تشدد إجراءاتها على حاجز بيت اكسا وتنصب حاجزاً على طريق النفق

قوات الاحتلال تشدد إجراءاتها على حاجز بيت اكسا وتنصب حاجزاً على طريق النفق

منوعات

شاهد: حيوان جديد بصحبة محمد رمضان .. ويستعرض جماهيريته

شاهد: حيوان جديد بصحبة محمد رمضان .. ويستعرض جماهيريته

شاهد: هيفاء وهبي تدخل صراع الانتخابات الأميريكية

شاهد: هيفاء وهبي تدخل صراع الانتخابات الأميريكية

موجة غزل جديدة بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

موجة غزل جديدة بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

الممثل شريف رمزي يغني (لقيت الطبطبة) ويعلن: قررت احتراف الغناء

الممثل شريف رمزي يغني (لقيت الطبطبة) ويعلن: قررت احتراف الغناء

كشف المستور في المجتمع الباكستاني.. مسلسل محجوب يكشف فضائح الجنس والمرأة

كشف المستور في المجتمع الباكستاني.. مسلسل محجوب يكشف فضائح الجنس والمرأة

نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان وزجها يشاركان في الانتخابات الأمريكية

نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان وزجها يشاركان في الانتخابات الأمريكية

صورة تجمع الراقصة جوهرة بعمرو دياب تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

صورة تجمع الراقصة جوهرة بعمرو دياب تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

محامي ضحية فيلا نانسي عجرم: جريمة القتل تخفي فضيحة لفادي الهاشم

محامي ضحية فيلا نانسي عجرم: جريمة القتل تخفي فضيحة لفادي الهاشم

شاهد: مطرب الراب ويجز يعلن إصابته بفيروس (كورونا)

شاهد: مطرب الراب ويجز يعلن إصابته بفيروس (كورونا)

شاهد: فيديو مراقبة يوثق سرقة أحمد مالك من أحد المتاجر المصرية

شاهد: فيديو مراقبة يوثق سرقة أحمد مالك من أحد المتاجر المصرية

عربي

(فلاي دبي): سنسير رحلات بين دبي وتل أبيب اعتباراً من 26 نوفمبر

(فلاي دبي): سنسير رحلات بين دبي وتل أبيب اعتباراً من 26 نوفمبر

السعودية تُعلن عن مبادرة جديدة لتخفيف القيود التعاقدية للوافدين

السعودية تُعلن عن مبادرة جديدة لتخفيف القيود التعاقدية للوافدين

مصر: تكثيف الاستعدادات لمواجهة موجة ثانية من (كورونا)

مصر: تكثيف الاستعدادات لمواجهة موجة ثانية من (كورونا)

شيخ من القبائل باليمن: ربع مليون دولار لمن &#34;يأتي برأس ماكرون&#34;

شيخ من القبائل باليمن: ربع مليون دولار لمن "يأتي برأس ماكرون"