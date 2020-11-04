بداية الشمال تحكم في قضيتي قتل بانقضاء الدعوى الجزائية صلحاً

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رام الله - دنيا الوطن

قضت محكمة بداية شمال غزة اليوم حكمًا بانقضاء الدعوى الجزائية بالمصالحة ودفع غرامة مالية في قضيتي قتل المواطن (سليم عبد الحي أبو عيطة ) والمواطن (نبيل إسماعيل أبو مقاط).



حيث حكمت بانقضاء الدعوى الجزائية بالمصالحة في قضية مقتل المواطن (سليم عبد الحي أبو عيطة) بحق المتهم الأول (م/ ص) عن تهمة القتل قصداً والمشاجرة في مكان عام وإتلاف مال الغير، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وفي مناسبة غير مشروعة بعد دفع غرامة مالية قدرها 1000 شيكل ومصادرة أداة الجريمة وحبس المدان المدانين الثاني (ح/ص) والثالث (م/ص) مدة ستة أشهر وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة مدة ثلاث سنوات وتغريمهم بغرامة مالية قدرها 300 شيكل أو الحبس بدلاً منها وذلك عن تهمة المشاجرة وإتلاف مال الغير خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.



وفي ذات السياق وفي قضية أخرى حكمت بانقضاء الدعوى الجزائية بالمصالحة في قضية مقتل المواطن (نبيل إسماعيل مقاط) بحق المتهم (ش/م) عن تهمة القتل قصداً والمشاجرة في مكان عام خلافاً لمواد القانون الفلسطيني ، وذلك بعد دفع غرامة

مالية 1000 شيكل.



ويذكر بأن المجلس الأعلى للقضاء يعمل ويتابع باهتمام انجاز القضايا المحجوزة للحكم وإنجاز الموسومة باللاصق الأحمر لاسيما قضايا القتل والتى لها عدة سنوات منظورة امام القضاء، وعدم السماح بإطالة اجراءات التقاضي، وبما لا يخلُّ بضمانة وكفالة حق الدفاع للمتهمين ، ومنح الساعات القضائية الكافية ،

وفي اطار المحافظة على سلامة وأمن المجتمع واستقراره الاهلي والاجتماعي.