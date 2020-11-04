الشرطة تقبض على 12 شخصاً وتضبط ثلاث دراجات غير قانونية في طوباس



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن الشرطة قبضت على 12 شخصاً مطلوبين على عدد من القضايا وضبطت ثلاث دراجات غير قانونية.





وبعد استكمال الإجراءات القانونية بحقهم ، تم إحالتهم جميعا إلى جهات الاختصاص لإجراء المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة اليوم القبض على 12 شخصاً مطلوبين للعدالة وضبطت ثلاث دراجات غير قانونية في طوباس.