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جنين: الشرطة تتلف 58 مركبة غير قانونية وتقبض على 14 مطلوباً للعدالة

جنين: الشرطة تتلف 58 مركبة غير قانونية وتقبض على 14 مطلوباً للعدالة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أتلفت الشرطة اليوم 58 مركبة غير قانونية، وقبضت على 14 شخصاً، مطلوبين للعدالة صادر بحقهم 61 مذكرة  قضائية في جنين.          
 
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه ومن خلال الجهود المبذولة والعمل الأمني المستمر والمكثف في كافة أنحاء محافظة جنين، فقد قامت الشرطة اليوم بعملية إتلاف 58 مركبة غير قانونية تم ضبطها في وقت سابق من عدة مناطق بالمحافظة، كما تمكنت من القبض على 14 مطلوباً للعدالة صادر بحقهم 61 مذكرة قضائية. 

وأضافت بأن عملية الإتلاف جاءت بعد التأكد من قبل شرطة المرور بعدم قانونية هذه المركبات، حيث تم مخالفة سائقيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم حسب الأصول، وإحالة الأشخاص المقبوض عليهم لجهات الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم  حسب الأصول.

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