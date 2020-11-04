الاحتلال ينكل بفتى في سلوان ويعتدي على شبان في باب الأسباط

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، حي سلوان بمدينة القدس المحتلة ونكلت بفتى مقدسي، كما اعتدت على شبان قرب باب الأسباط.



وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة العين في سلوان قبل أن تقدم على التنكيل بفتى مقدسي بضربه والاعتداء عليه، بالتزامن مع انتشار أعداد كبيرة من قوات الاحتلال في المنطقة.



وعند باب الأسباط اعتدى جنود الاحتلال على مجموعة من الشباب تواجدوا في المكان، حيث سبق ذلك وتعرض الشاب المقدسي علاء منذر نجيب للتنكيل من قبل عدد كبير من جنود الاحتلال في منطقة باب العامود، قبل الإفراج عنه مع قرار بإبعاده مدة 10 أيام عن البلدة القديمة.



ويذكر أن الشاب نجيب أفرج عنه قبل نحو أسبوعين بعد اعتقال استمر 9 شهور.



وتعاني بلدات أحياء مدينة القدس من حملات اعتقالات متواصلة، إلى جانب عمليات الهدم التي تستهدف منازل المقدسيين ومنشآتهم التجارية، لصالح المشاريع الاستيطانية.



وتسعى سلطات الاحتلال منذ سنوات لهدم مئات الوحدات السكنية ضمن مخططات تهويدية تستهدف تهجير الفلسطينيين وتغيير معالم مدينة القدس.