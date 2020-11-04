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شؤون فلسطينية

جنين: تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

جنين: تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب عن تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما المحافظة، وفق تصريح نشرته صفحتها على (فيسبوك)، 46 حالة شفاء ليصبح عدد الحالات النشطة في المحافظة341 حالة جميعها في الحجر المنزلي باستثناء 11 حالة تخضع للعلاج والمراقبة في المستشفى العسكري من بينها خمس حالات بالعناية المكثفة.

كما استقر عدد الوفيات في المحافظة عند 20 منذ بدء الجائحة.

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