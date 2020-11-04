"الأوقاف" بغزة تُغلق ثلاثة مساجد لمدة 48 ساعة

















رام الله - دنيا الوطنقررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، اليوم الأربعاء، ثلاثة مساجد لمدة 48 ساعة في محافظات غزة والشمال وخانيونس بسبب اكتشاف حالات إصابة بفيروس (كورونا) لدى بعض روادها، وعدم التزام بعضها بالإجراءات الوقائية.كما قررت الوزارة خلال الإيجاز اليومي لفتح وإغلاق المساجد، وفق تصريح نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك)، إعادة افتتاح مسجدين تم إغلاقها في رفح بعد انتهاء مدة إغلاقهما.