تقديراً لشجاعته.. الرئيس عباس يمنح الشاب أسامة جودة وساماً





وكانت الشرطة النمساوية قلدت الفلسطيني أسامة خالد جودة، وسام تقدير لقيامه بانقاذ حياة شرطي نمساوي تعرض للاعتداء خلال هجوم ليلة أمس.

رام الله - دنيا الوطنهاتف الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، الشاب أسامة جودة الذي ساعد في إنقاذ شرطي نمساوي جريح في موقع العملية التي نفذت قبل أيام.وأبدى الرئيس عباس وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، تقديره لشجاعة الشاب جودة الذي قدم نموذجا للشاب الفلسطيني المدافع عن القيم النبيلة، والذي يعبر عن رفض شعبنا لكل أشكال الإرهاب.وقال الرئيس "انت بترفع الرأس، وتجعلنا نقول للعالم هذا هو الشعب الفلسطيني الذي يقاتل ضد الإرهاب ويحمي الناس، لذلك قررنا منحك وساما تقديرا لشجاعتك".وكانت سفارة دولة فلسطين لدى النمسا أقامت حفلا تكريميا بحضور السفير صلاح عبد الشافي وعائلة الشاب.بدوره، أعرب الشاب جودة عن شكره للرئيس على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدا أن سيادته قدوة للشباب الفلسطيني.من جهته، اعتبر خالد جودة والد الشاب، اتصال الرئيس أفضل هدية وتكريم لنجله، معربا عن شكره للرئيس على تواصله المستمر مع أبناء الجالية الفلسطينية في النمسا، وواصلا شكره للسفارة الفلسطينية على جهودها الدؤوبة".