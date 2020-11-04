محافظ سلفيت يصدر بياناً بشأن الوضع الوبائي في بلدة دير استيا





وأضاف: بعد انتهاء إغلاق دير استيا وفق المدة المقررة والتي ستنتهي مساء غد الخميس، تفتح ديراستيا يومياً من الساعة السادسة صباحا حتى الرابعة مساءً على أن تغلق بعد ذلك، حيث لا يسمح الدخول أو الخروج من وإلى ديراستيا خلال ساعات الإغلاق المذكورة، وكذلك تغلق المساجد والمقاهي حتى إشعار آخر، مع التأكيد على حظر الخروج بدون ارتداء الكمامات.

رام الله - دنيا الوطنأصدر محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن الوضع الوبائي في بلدة دير استيا.وقال كميل في البيان الذي نشرته صفحة المحافظة عبر (فيسبوك): إنه تلبية لمناشدة أصحاب "صيدلية رغد" في ديراستيا إضافة لمناشدة أهلنا هناك، وكذلك تعهد أصحاب الصيدلية بالالتزام بالبروتوكول الصحي، فإننا نعلن فتح الصيدلية المذكورة وإلغاء قرارنا القاضي بالإغلاق لمدة أسبوعين.