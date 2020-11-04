"التعليم" بغزة ترسل تعميماً للمدارس بشأن إعفاء الموظفين عن الدوام بسبب المرض
رام الله - دنيا الوطن
أرسلت مديرية التربية والتعليم بغزة، اليوم الأربعاء، إلى رؤساء الأقسام ومديري ومديرات المدارس، تعميماً بشأن المعلمين الذي يريدون إعفاء أنفسهم من الدوام.
أرسلت مديرية التربية والتعليم بغزة، اليوم الأربعاء، إلى رؤساء الأقسام ومديري ومديرات المدارس، تعميماً بشأن المعلمين الذي يريدون إعفاء أنفسهم من الدوام.
وكانت المديرية طلبت من الموظفين الذي يودون إعفاء أنفسهم من الدوام، تقديم تقرير طبي لعرضها على لجنة القمسيون الطبي، وذلك حتى يوم الاثنين الماضي.
ووفق التعميم الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإن مديرية التربية والتعليم طلبت من كافة المعلمين الالتزام بالدوام لحين ظهور نتيجة القومسيون الطبي.
ووفق التعميم الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإن مديرية التربية والتعليم طلبت من كافة المعلمين الالتزام بالدوام لحين ظهور نتيجة القومسيون الطبي.
للاطلاع على التعميم للتحميل اضغط هنا
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