الانتخابات الأمريكية.. استمرار عملية فرز أصوات الناخبين.. ترمب: يحاولون إخفاء 500 ألف صوت



هذا وتستمر ببطء عملية فرز أصوات الناخبين، حيث يُتوقع أن تُستكمل خلال عدة أيام، فيما يتقدم المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب في المجمع الانتخابي بفارق يتراوح بين 11 صوتاً، و25 صوتا.







وكانت الحملة الانتخابية لبايدن قد اعلنت انها مستعدة للتصدي بوسائل قانونية للخطوات التي ينوي الرئيس دونالد ترامب اتخاذها اذا ما لجأ الى المحكمة العليا لوقف فرز الأصوات.





وجاء في بيان صادر عن الحملة ان اقوال الرئيس فظيعة وغير مسبوقة.





وقالت مديرة حملة بايدن الانتخابية، جين أومالي ديلون: "إذا نفذ الرئيس تهديده بالذهاب إلى المحكمة لمحاولة منع الفرز السليم للأصوات، فلدينا فرق قانونية جاهزة للتصدي لهذا المسعى"، حسب ما ذكرت وكالة (رويترز).





يتبع..

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اليوم الأربعاء: إن البعض يعمل على إخفاء 500 ألف صوت كانت لصالحي في بنسلفانيا وميشيغان وعدة ولايات.وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أنه يتم العمل على إخفاء 500 ألف صوت في بنسيلفانيا وميشيغن وغيرها.وكان ترامب قال في تغريدة بوقت سابق، إنه كان متقدما بالأمس في عدة ولايات، أمام منافسه الديمقراطي، جو بايدن، لكن النتائج بدأت تتغير بطريقة سحرية.