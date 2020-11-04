عاجل

  • ترمب: ظهور بطاقات مفاجئة ليلا في بعض الولايات غيرت في النتائج

  • مركز إديسون: بايدن يفوز بالتصويت الشعبي في ولاية ماين

  • ترامب على (تويتر): يحاولون إيجاد أصوات لصالح بايدن في بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن إنه أمر سيئ لبلادنا

مباشر | احتدام المنافسة.. مستجدات نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية

شؤون فلسطينية

الصحفيون بغزة ينظمون وقفة احتجاجية باليوم العالمي لإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب

الصحفيون بغزة ينظمون وقفة احتجاجية باليوم العالمي لإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب
رام الله - دنيا الوطن
نظمت نقابة الصحفيين صباح اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة غزة،  تزامناً مع اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق  الصحفيين، حيث سلم نائب نقيب الصحفيين بغزة الدكتور تحسين الأسطل رسالة الى ممثل الأمم المتحدة في قطاع غزة مطالباً بضرورة محاسبة المجرمين الإسرائيليين على جرائمهم المرتكبة بحق الصحافة الفلسطينية.

وشارك في الوقفة الوزير ابراهيم ابو النجا محافظ غزة وممثلو القوى الوطنية والاسلامية والأطر الصحفية والزملاء الصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة.

وأكد ابو النجا على حق الصحفيين في ممارسة عملهم الصحفي بحرية وبدون قيود، مطالبا بضرورة محاكمة قادة دولة الاحتلال على جرائمهم بحق أبناء شعبنا عامة والصحفيين بشكل خاص، ولا يجوز إفلاتهم من المحاكمة بالجرائم التي يرتكبها قادة وجنود الاحتلال.

من جانبه قال الأسطل، إن وقفتنا اليوم جاءت لمطالبة الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها في حماية الصحفيين ومحاكمة ومحاسبة مرتكبي الجرائم الاسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينين، التي  أسفرت عن استشهاد أكثر من 46 صحفياً منذ عام 2000، وعدد كثير من الجرحى والمتعقلين وحتى يومنا هذا.




وأضاف الأسطل، أن النقابة تحصي بشكل سنوي ما بين 500 الى 700 اعتداء احتلالي وجريمة بحق الصحفيين الفلسطينيين، وقد آن الاوان لهذه الجرائم أن تتوقف وأن يحاسب من ارتكبها ومن أصدر الأوامر لتنفيذها.

وأشار إلى  أن سلطات الاحتلال قد أعلنت عام 2016 أنها ستشن حربا واسعة ضد الاعلام الفلسطيني، ومنذ ذلك الحين هناك ارتفاع واضح في عدد الجرائم من اغلاق مؤسسات صحفية واعتقال صحفيين والاعتداء هدفها تكميم الأفواه والإحالة من عدم ايصال الصورة الصحفية الحقيقة للعالم.

وأكد الأسطل أن نقابة الصحفيين بدأت بإجراءات فعلية على الأرض أعلنها نقيب الصحفيين ناصر ابو بكر  أمام محكمة الجنايات الدولية، إذ قدمت النقابة بالتعاون مع شركائها في الهيئة المستقلة والاتحاد الدولي للصحفيين طلباً لمحاكمة المجرمين وقد قُبلت قضيتنا وأخذت رقما رسميا مشددا على أن لحظة مشاهدة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية باتت قريبة.

أخبار ذات صلة

محافظ سلفيت يصدر بياناً بشأن الوضع الوبائي في بلدة دير استيا

محافظ سلفيت يصدر بياناً بشأن الوضع الوبائي في بلدة دير استيا

&#34;التعليم&#34; بغزة ترسل تعميماً للمدارس بشأن إعفاء الموظفين عن الدوام بسبب المرض

"التعليم" بغزة ترسل تعميماً للمدارس بشأن إعفاء الموظفين عن الدوام بسبب المرض

طالع: كشف جديد لـ (تنسيقات مصرية) للسفر عبر معبر رفح غداً الخميس

طالع: كشف جديد لـ (تنسيقات مصرية) للسفر عبر معبر رفح غداً الخميس

الهباش لـ &#34;القنصل الفرنسي&#34;: لا نتسامح مع الإساءة للأنبياء ويجب سن قوانين تجرم ذلك

الهباش لـ "القنصل الفرنسي": لا نتسامح مع الإساءة للأنبياء ويجب سن قوانين تجرم ذلك

بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

الصحة بغزة: توقف محطة توليد الاكسجين بمستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع

الصحة بغزة: توقف محطة توليد الاكسجين بمستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع

تفاصيل جديدة حول عملية إطلاق النار التي نفذها شاب فلسطيني بنابلس

تفاصيل جديدة حول عملية إطلاق النار التي نفذها شاب فلسطيني بنابلس

اشتية: الإسرائيلي تعامل مع موضوع التعليم الفلسطيني على أنه آلية هجرة

اشتية: الإسرائيلي تعامل مع موضوع التعليم الفلسطيني على أنه آلية هجرة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

محافظ سلفيت يصدر بياناً بشأن الوضع الوبائي في بلدة دير استيا

محافظ سلفيت يصدر بياناً بشأن الوضع الوبائي في بلدة دير استيا

الصحفيون بغزة ينظمون وقفة احتجاجية باليوم العالمي لإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب

الصحفيون بغزة ينظمون وقفة احتجاجية باليوم العالمي لإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب

الهباش لـ &#34;القنصل الفرنسي&#34;: لا نتسامح مع الإساءة للأنبياء ويجب سن قوانين تجرم ذلك

الهباش لـ "القنصل الفرنسي": لا نتسامح مع الإساءة للأنبياء ويجب سن قوانين تجرم ذلك

التنمية بغزة تقرر فتح دور الحضانات المرخصة.. ولكن بشرط

التنمية بغزة تقرر فتح دور الحضانات المرخصة.. ولكن بشرط

مؤسسات الأسرى تطالب بالإفراج الفوري عن الأسرى المرضى وكبار السّن

مؤسسات الأسرى تطالب بالإفراج الفوري عن الأسرى المرضى وكبار السّن

محافظة سلفيت: تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

محافظة سلفيت: تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

العمادي: توزيع المنحة يتم بإشراف كامل من اللجنة القطرية وضمن إجراءات مشددة

العمادي: توزيع المنحة يتم بإشراف كامل من اللجنة القطرية وضمن إجراءات مشددة

زوجة عباس السيد: الاحتلال تعمد المماطلة بأخذ فحوصات (كورونا) للأسرى

زوجة عباس السيد: الاحتلال تعمد المماطلة بأخذ فحوصات (كورونا) للأسرى

منوعات

الممثل شريف رمزي يغني (لقيت الطبطبة) ويعلن: قررت احتراف الغناء

الممثل شريف رمزي يغني (لقيت الطبطبة) ويعلن: قررت احتراف الغناء

كشف المستور في المجتمع الباكستاني.. مسلسل محجوب يكشف فضائح الجنس والمرأة

كشف المستور في المجتمع الباكستاني.. مسلسل محجوب يكشف فضائح الجنس والمرأة

نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان وزجها يشاركان في الانتخابات الأمريكية

نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان وزجها يشاركان في الانتخابات الأمريكية

صورة تجمع الراقصة جوهرة بعمرو دياب تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

صورة تجمع الراقصة جوهرة بعمرو دياب تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

محامي ضحية فيلا نانسي عجرم: جريمة القتل تخفي فضيحة لفادي الهاشم

محامي ضحية فيلا نانسي عجرم: جريمة القتل تخفي فضيحة لفادي الهاشم

شاهد: مطرب الراب ويجز يعلن إصابته بفيروس (كورونا)

شاهد: مطرب الراب ويجز يعلن إصابته بفيروس (كورونا)

شاهد: فيديو مراقبة يوثق سرقة أحمد مالك من أحد المتاجر المصرية

شاهد: فيديو مراقبة يوثق سرقة أحمد مالك من أحد المتاجر المصرية

شاهد: أول ظهور لطفل ميريام فارس الثاني

شاهد: أول ظهور لطفل ميريام فارس الثاني

نشوى مصطفى تعلن إصابتها (بكورونا) وتطلب من جمهوروها الدعاء لها

نشوى مصطفى تعلن إصابتها (بكورونا) وتطلب من جمهوروها الدعاء لها

غادة عبد الرازق إلى لبنان بسبب (دم الغزال)

غادة عبد الرازق إلى لبنان بسبب (دم الغزال)

عربي

(فلاي دبي): سنسير رحلات بين دبي وتل أبيب اعتباراً من 26 نوفمبر

(فلاي دبي): سنسير رحلات بين دبي وتل أبيب اعتباراً من 26 نوفمبر

السعودية تُعلن عن مبادرة جديدة لتخفيف القيود التعاقدية للوافدين

السعودية تُعلن عن مبادرة جديدة لتخفيف القيود التعاقدية للوافدين

مصر: تكثيف الاستعدادات لمواجهة موجة ثانية من (كورونا)

مصر: تكثيف الاستعدادات لمواجهة موجة ثانية من (كورونا)

شيخ من القبائل باليمن: ربع مليون دولار لمن &#34;يأتي برأس ماكرون&#34;

شيخ من القبائل باليمن: ربع مليون دولار لمن "يأتي برأس ماكرون"