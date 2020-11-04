الصحفيون بغزة ينظمون وقفة احتجاجية باليوم العالمي لإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب

رام الله - دنيا الوطننظمت نقابة الصحفيين صباح اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة غزة، تزامناً مع اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، حيث سلم نائب نقيب الصحفيين بغزة الدكتور تحسين الأسطل رسالة الى ممثل الأمم المتحدة في قطاع غزة مطالباً بضرورة محاسبة المجرمين الإسرائيليين على جرائمهم المرتكبة بحق الصحافة الفلسطينية.وشارك في الوقفة الوزير ابراهيم ابو النجا محافظ غزة وممثلو القوى الوطنية والاسلامية والأطر الصحفية والزملاء الصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة.وأكد ابو النجا على حق الصحفيين في ممارسة عملهم الصحفي بحرية وبدون قيود، مطالبا بضرورة محاكمة قادة دولة الاحتلال على جرائمهم بحق أبناء شعبنا عامة والصحفيين بشكل خاص، ولا يجوز إفلاتهم من المحاكمة بالجرائم التي يرتكبها قادة وجنود الاحتلال.من جانبه قال الأسطل، إن وقفتنا اليوم جاءت لمطالبة الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها في حماية الصحفيين ومحاكمة ومحاسبة مرتكبي الجرائم الاسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينين، التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 46 صحفياً منذ عام 2000، وعدد كثير من الجرحى والمتعقلين وحتى يومنا هذا.وأضاف الأسطل، أن النقابة تحصي بشكل سنوي ما بين 500 الى 700 اعتداء احتلالي وجريمة بحق الصحفيين الفلسطينيين، وقد آن الاوان لهذه الجرائم أن تتوقف وأن يحاسب من ارتكبها ومن أصدر الأوامر لتنفيذها.وأشار إلى أن سلطات الاحتلال قد أعلنت عام 2016 أنها ستشن حربا واسعة ضد الاعلام الفلسطيني، ومنذ ذلك الحين هناك ارتفاع واضح في عدد الجرائم من اغلاق مؤسسات صحفية واعتقال صحفيين والاعتداء هدفها تكميم الأفواه والإحالة من عدم ايصال الصورة الصحفية الحقيقة للعالم.وأكد الأسطل أن نقابة الصحفيين بدأت بإجراءات فعلية على الأرض أعلنها نقيب الصحفيين ناصر ابو بكر أمام محكمة الجنايات الدولية، إذ قدمت النقابة بالتعاون مع شركائها في الهيئة المستقلة والاتحاد الدولي للصحفيين طلباً لمحاكمة المجرمين وقد قُبلت قضيتنا وأخذت رقما رسميا مشددا على أن لحظة مشاهدة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية باتت قريبة.